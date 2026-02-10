Senadora exhibida en salón de belleza del Senado afirma que fue invitada y pide que le descuenten el día

Juanita Guerra, senadora del Partido Verde, exhibida por usar en un salón de belleza instalado dentro del Senado.

La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, reconoció este martes haber acudido en tres ocasiones al salón de belleza instalado en el Senado de la República, donde fue captada recibiendo un tinte capilar en horas de sesión el pasado 4 de febrero, aunque se contradijo al detallar los pagos realizados por los servicios y negó haber utilizado recursos públicos , mientras responsabilizó a compañeras legisladoras de haberla invitado al lugar y denunció ser víctima de “violencia política de género”.

En declaraciones a medios de comunicación, la legisladora de Morelos afirmó haber pagado 500 pesos por el servicio de tinte que le fue aplicado, pero luego reveló que “en las otras ocasiones fueron solamente 300 pesos”, sin precisar qué tratamientos recibió en esas visitas.

“Yo ocupé un lugar solamente 15 a 20 minutos, en lo que tardé en salir porque había unas personas que estaban intimidando a la señorita Jazmin”, aseguró Guerra, quien insistió en que “hay videos” que demuestran su breve estancia.

“Pido que den el minuto a minuto de cuánto dilaté ahí, que no dilaté más de 20 minutos”, agregó.

La senadora atribuyó su presencia en el salón de belleza a una invitación de “unas compañeras del grupo parlamentario de Morena ” hace aproximadamente un año, aunque se negó a revelar sus nombres.

“Tengo enorme respeto, sororidad, y sobre todo, me apego a la verdad. Siempre estaré respetando a mis compañeras que son legisladoras y jamás las expondré por humanidad y por respeto como mujeres” Juanita Guerra Mena, senadora del Partido Verde



Guerra aseguró desconocer si las personas que prestaban servicios en la estética pagaban renta por usar las instalaciones del Senado y enfatizó: “no quiere decir que yo esté ocupando un tema respecto a un recurso público. Jamás he ocupado recurso público para algo personal”.

La legisladora presentó oficios ante la Junta de Coordinación Política y la presidencia del Senado solicitando que se investigue “quién lo autorizó, quién lo instaló y quién nos invitó a nosotras las senadoras”, e incluso pidió que se le descuente un día de dieta “por congruencia” con su actuar.

Además, acusó que la imagen donde aparece recibiendo el tinte fue “alterada con inteligencia artificial para hacer violencia política de género” y vinculó la difusión de las fotografías con denuncias que ha presentado contra funcionarios de Cuautla, Morelos, por temas de extorsión y feminicidios.

“Se me ha violentado la imagen a un lugar que fui invitada por un grupo parlamentario, por unas compañeras, y que a su vez se me ha denostado y se me ha tratado de intimidar, de amenazar, a partir de que he denunciado el tema de extorsión”, manifestó la senadora.

