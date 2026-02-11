Nos dicen que el sonido estridente que emite el sistema de alerta sísmica —ahora también presente en los teléfonos celulares— ha hecho menos ruido que el hecho de que aparezca en este aviso la leyenda “Alerta Presidencial”. Y es que, después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum dijera esta semana que ya había pedido que retiraran esa etiqueta, anoche, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de José Antonio Peña Merino, emitió una convocatoria a la población, a voces expertas, concesionarios y fabricantes a participar en una consulta pública para modificar la etiqueta “Alerta Presidencial”, que, se afirmó, fue colocada de manera predeterminada por operadores del sistema. La consulta, abierta y disponible en el portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, concluirá el 16 de febrero, para dar paso a la publicación de nuevos lineamientos y mensajes de alertamiento. Por lo pronto, nos dicen, no ha faltado quien ya ande proponiendo aquella de “tenemossismo”, que hiciera famosa Marcelo Ebrard. Pendientes.

