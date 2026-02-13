Piden en Morena corregir reforma judicial morenista

Sí, la petición que elevó ayer el senador morenista Javier Corral Jurado es la de revisar la reforma judicial. Para el exgobernador de Chihuahua es necesario que, antes de elegir a la otra mitad de juzgadores que quedaron pendientes tras esa reforma, se evalúen los criterios de elección, después de que, a su ver, quedaron evidenciados “casos ejemplares de desconocimiento brutal” en los estados. “Estamos obligados a analizar qué ha pasado en el primer año. Y a la luz de este primer año podemos hacer una evaluación”, dijo el también presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara alta, quien insistió en que “tiene que haber criterios mucho más claros y definidos del universo de candidatos”, para hacer que prevalezca la carrera judicial, la experiencia, el conocimiento… “Tiene que haber exámenes”, pidió Corral en otro claro ejemplo de las diferencias que no dejan de manifestarse al interior de la Cuarta Transformación, en donde el argumento que hasta ahora prevalece es el defender con todo la reforma judicial. Uf.

