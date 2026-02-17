Lotería Nacional y UIF firman convenio para fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de coordinación institucional que permitirá consolidar mecanismos de colaboración orientados a robustecer las capacidades preventivas en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en congruencia con el marco normativo nacional en materia de prevención del lavado de dinero.

El instrumento fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, en las instalaciones de la UIF en la Ciudad de México.

Entre las principales acciones contempladas en el Convenio se encuentran la realización de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento técnico; la organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita; así como el diseño de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinación en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, cada institución designará servidores públicos que fungirán como enlaces para integrar un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos, pudiendo suscribir anexos técnicos que definan mecanismos específicos de operación.

Con la formalización de este instrumento, ambas instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento del régimen nacional de prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, en alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional como elemento clave de la efectividad del sistema preventivo mexicano.

JVR