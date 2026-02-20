FA garantizan que México decidirá su destino sin imposición: Claudia

De izq. a der.: el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta; el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla; la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Marina, Raymundo Morales, ayer.

Durante la ceremonia por el 113 aniversario del Ejército Mexicano, celebrada en Oriental, Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las Fuerzas Armadas son garantía de que México mantenga su independencia y tome decisiones sin imposiciones externas, en un contexto internacional que calificó como complejo y desafiante.

“El Ejército Mexicano es la consecuencia de un origen profundamente ligado a la voluntad popular. Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”, afirmó.

El Dato: En la ceremonia, la Presidenta entregó condecoraciones de retiro, servicios distinguidos, distinción militar y menciones honoríficas a personal destacado de la institución.

Durante su mensaje, recordó que la institución surgió tras la ruptura del orden constitucional en 1913, cuando el movimiento encabezado por Venustiano Carranza convocó al pueblo a restablecer la legalidad luego del asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.

Señaló que aquella conspiración combinó ambiciones internas y presiones externas, con la deplorable injerencia del entonces embajador estadounidense Henry Lane Wilson, quien intervino en las negociaciones que desembocaron en el llamado Pacto de la Embajada.

La mandataria hizo un reconocimiento especial a Sara Pérez Romero, esposa de Madero, como símbolo de entereza moral, quien acompañó a su esposo hasta el final y defendió la legitimidad democrática en circunstancias extremas: “La defensa de la patria no pertenece solo a los campos de batalla, también se libra en la firmeza cívica”.

Sheinbaum subrayó que el Ejército no fue creado para proteger privilegios, sino para garantizar que el poder resida en la ciudadanía. Destacó que en sus filas se integraron campesinos que reclamaban tierra, obreros que exigían derechos laborales y jóvenes decididos a construir una nación más justa: “Es y fue pueblo uniformado, organizado para preservar la República”.

Resaltó que el Ejército no sólo defiende fronteras, sino también salvaguarda la seguridad del país, forma parte de su transformación con la construcción de hospitales, aeropuertos y obras ferroviarias. Además de que, a través del Plan DN-III-E, atiende de manera directa al pueblo en casos de emergencia, donde trasciende la generosidad de las y los soldados mexicanos.

Dedicó un apartado especial al papel de las mujeres en el Ejército, destacando su presencia como médicas militares, ingenieras, pilotos, especialistas en inteligencia y comandantas.

“Como primera mujer Presidenta, es imprescindible reconocer el lugar que ocupan hoy las mujeres en el Ejército Mexicano, en las Fuerzas Armadas. Desde las soldaderas de la Revolución hasta las oficiales de alto rango en la actualidad, la presencia femenina ha sido decisiva. Su participación ya no es anecdótica, representa una transformación profunda de nuestras fuerzas armadas y de nuestra sociedad”, sostuvo la mandataria.

Al cierre, dirigió un reconocimiento especial al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y al secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, a quienes calificó como servidores públicos excepcionales, honestos y patriotas.

Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo destacó el origen popular del Ejército mexicano y que en la actual administración de la Cuarta Transformación, reforzó su sentido social y su espíritu humanista.

También realizó un recuento histórico de la institución, desde los Tratados de Teoloyucan hasta su profesionalización y modernización, resaltando la consolidación del sistema educativo militar con 42 planteles y la aplicación del Plan DN-III-E desde 1966, que ha salvado miles de vidas y se ha desplegado en 97 ocasiones en misiones de ayuda humanitaria internacional.

En materia de seguridad, informó que en coordinación con la Guardia Nacional (GN) se han logrado más de 32 mil detenciones, el aseguramiento de más de 18 mil armas de fuego, más de 60 toneladas de diversas drogas y el desmantelamiento de alrededor de dos mil 100 laboratorios de metanfetaminas. También destacó la transferencia de equipo, instalaciones y mandos militares para fortalecer a esa corporación.

“México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este Ejército que surgió para defender a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad inquebrantable a la República”, agregó el secretario.

Claudia destaca caída de huachicol y su rastreo

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se sigue adelante con las averiguaciones y acciones contra la entrada ilegal de combustible al país y la extracción ilícita del mismo.

Este jueves, La Razón publicó sobre el incremento en el número de tomas clandestinas en diez entidades federativas, observándose principalmente una ‘migración’ del huachicoleo hacia el sureste del país, en sí al estado de Tabasco, aun cuando la tendencia nacional fue hacia la baja en 10 por ciento durante 2025.

El Dato: La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) regula la seguridad industrial, operativa y la protección al ambiente de las actividades del sector de los hidrocarburos.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que se sigue adelante con la estrategia para combatir este ilícito, a pesar de que se observa una baja en el delito.

“El tema del huachicol está disminuyendo y eso lo podemos ver en el incremento de las ventas, con impuestos, digamos, en Pemex y en los privados. Y se sigue con las investigaciones y se sigue trabajando para los dos temas, para evitar cualquier entrada de combustible que no pague impuestos y también cualquier conexión ilegal con algún ducto de Pemex”, explicó.

Recordó que dentro de la estrategia se emprendió la colocación de códigos QR a todas las pipas que transportan combustible, para verificar su traslado legal: “Y eso garantiza que es un combustible legal. Si no trae el QR, entonces, se detiene al vehículo y se tiene que demostrar de dónde viene y a dónde va. Y algunas de las veces se llama a la Fiscalía (FGR) y se incauta el vehículo. Entonces, esto ha hecho que disminuya muchísimo el transporte de combustible ilegal, porque necesariamente tienen que tener esto que se llama ‘trazabilidad’, que es: quién lo compró, quién lo está transportando y a dónde va”.

La mandataria Claudia Sheinbaum, ayer en conferencia. ı Foto: Especial

Destacó que estas acciones son producto del trabajo entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

A esto, sumó que siguen adelante los operativos para verificar que el combustible que se comercializa en estaciones gasolineras sí sea de procedencia lícita: “Sí, hay revisiones a gasolineras por parte de ASEA, por parte de Profeco, y tienen que ver con un análisis de riesgo previo que se hace, para alguna presunción de que la gasolinera está vendiendo combustible no legal”.

No obstante, estos casos siguen registrándose. Esta semana se dio el aseguramiento de una gasolinera que presuntamente comercializaba gasolina de procedencia ilícita, en la comunidad poblana de San Andrés Cacaloapan.

En su edición de este jueves, este diario destacó que, al cierre de 2025, se detectaron en México nueve mil 366 pinchazos a ductos; es decir, mil 70 menos que los 10 mil 436 hallados en 2024; sin embargo, una decena de estados enfrenta un crecimiento en este delito. El caso más emblemático es Tabasco, además, por no estar en una zona que históricamente ha sido blanco del robo de combustibles, como lo son el centro y occidente de México.

Paralelamente, el robo de gas LP también es un delito en crecimiento, pues mostró un incremento de 21.8 por ciento entre 2024 y 2025 a nivel nacional, pues el número de tomas creció de 953 a mil 161 en dicho periodo.

Niega que investiguen a Ojeda y Morales por audio

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista alguna investigación contra el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, o el actual titular, Raymundo Pedro Morales, tras darse a conocer que ambos sostuvieron una reunión con el contralmirante Fernando Guerrero, asesinado el año pasado en Colima, y quien, en su momento, fue vinculado con la red de huachicol fiscal.

La mandataria dijo que sólo hay una línea de investigación sobre el trasiego ilícito de combustible: “No, no hay líneas de investigación contra el secretario y está abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible”.

600 Mil millones de pesos es el impacto económico que ocasiona el huachicol fiscal

Sheinbaum Pardo comentó que aún están pendientes algunas capturas de elementos navales que también se encuentran involucrados en el caso: “Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de la Marina, como ustedes saben… que el propio almirante denunció en su momento y… sigue la investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) y hay que, pues, esperar a que continúe y que dé la información a la Fiscalía”.

En imagen de archivo (2024) el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán ı Foto: larazondemexico

Sheinbaum Pardo ratificó que hay empresarios estadounidenses que forman parte de esta red, entre los que se encuentra la familia Jensen, por los que ya se ha solicitado su extradición: “Son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México. Y hay solicitud de extradición de algunos empresarios. Y es la Fiscalía quien tiene que dar la información, si es que se puede, en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios”.

A pregunta expresa sobre si los empresarios referidos son los Jensen, la mandataria federal afirmó “entre otros”.

Los involucrados referidos en la red criminal son James Lael Jensen y su hijo, Maxwell Sterling Jensen, de 68 y 25 años de edad, quienes están acusados formal mente desde mayo pasado por el Departamento de Justicia de EU (DOJ por sus siglas en inglés) de servir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sobre el impacto económico de este delito, cuya estimación inicial es de 600 mil millones de pesos, mencionó que en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa en el cálculo total del efecto que el trasiego ilegal de combustible ha dejado al país.