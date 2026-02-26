› Otra vez amagos velados por el Mundial

A medida que se aproxima la fecha en que nuestro país acogerá el Mundial, los ánimos se encienden más allá de lo deportivo. Ayer se dio un ejemplo: la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano, sí, los mismos que abanderaron los bloqueos carreteros que se vivieron hace apenas unos meses, dirigieron una carta a los presidentes de la Federación Internacional de Futbol, Gianni Infantino, y de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, a quienes advirtieron que mientras se celebre el Mundial aquí habrá “momentos de mucha convulsión”, pues, aseguran, las autoridades no les han respondido a sus demandas de seguridad y condiciones económicas para mantener su trabajo. “Es lamentable que recibamos el Mundial de Futbol en estas circunstancias”, se lee en la misiva. Nos recuerdan, por cierto, acciones similares que ya habían adelantado algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así la presiones sobre el Mundial.