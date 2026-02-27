Los reflejos de Taddei

Comentan los que la han visto, que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, ofreció una demostración de su capacidad para evadir los cuestionamientos —nada cómodos— que le plantea la prensa. Primero, el que tuvo que ver con la presunta existencia de conflicto de interés en el nombramiento que ella otorgó a Jesús Octavio García como su director de Administración, el mismo personaje que pocos meses atrás fue proveedor del INE. Sobre este asunto, la consejera dijo que la única instancia que debe determinar si hay o no mano negra es el Órgano Interno de Control. La consejera subrayó con rojo que esta acusación llegó malamente de un anónimo. El segundo embate que, nos dicen, también eludió Taddei fue la pregunta sobre la BMW blindada en la que se le ha visto pasear, valuada, dicen los que saben, en unos dos millones de pesos. ”Éste no es un tema que le corresponda al presupuesto del INE”, dijo. Qué tal.