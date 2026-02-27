Partidos machucados

Cuentan que nadie quiere estar en los zapatos del Verde o del PT, pues, nos dicen, estas fuerzas políticas minoritarias se han convertido en los votos cruciales que determinarán el éxito o el fracaso de la iniciativa de reforma electoral. De esto saben muy bien actores del oficialismo, como Luisa Alcalde. La dirigente nacional de Morena ya leyó la cartilla a sus aliados, les dijo que no se hagan los indecisos ahora que se les necesita para aprobar el proyecto y les recordó que, desde un inicio, ellos se comprometieron a palomear las propuestas del Ejecutivo federal. Desde el frente de la oposición, Kenia López Rabadán también se dirigió a los amigos de la 4T para informarles que el país observa con atención y que tienen en sus manos una responsabilidad histórica. Pero no son sólo estas fuerzas las que están en aprietos. Los de MC, cuyos votos ya han ayudado antes a destrabar iniciativas de color guinda, ya recibieron la primera pedrada, cuando desde el PRI, Alejandro Moreno, los retó a probar que son oposición y no comparsa de Morena. Tsss.