Alcalde defiende cambio y plantea reducir costos

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo plantea la eliminación de las listas plurinominales, sino también reducir lo que calificó como el gasto excesivo del sistema electoral mexicano.

En un mensaje en sus redes sociales, la dirigente partidista sostuvo que el modelo electoral actual representa uno de los más costosos del mundo, por lo que consideró necesario replantear su estructura para hacerla más eficiente.

“Además de la eliminación de las listas plurinominales, la reforma electoral de la Presidenta @Claudiashein busca reducir el gasto desmedido del sistema electoral mexicano: ¡uno de los más caros del mundo! Basta de elecciones onerosas, burocracias doradas y duplicidad de funciones”, señaló.

De acuerdo con Alcalde Luján, la propuesta del Ejecutivo pretende ajustar el funcionamiento de las instituciones electorales para disminuir los costos operativos, al tiempo que se mantienen las garantías democráticas.

El planteamiento forma parte del paquete de cambios que el gobierno federal busca impulsar en materia político-electoral y que será analizado por el Congreso de la Unión una vez que la iniciativa sea presentada formalmente.

La discusión de la reforma se perfila como uno de los temas centrales en la agenda legislativa, pues incluye modificaciones al sistema de representación legislativa y al funcionamiento de las autoridades electorales.