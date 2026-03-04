› El jaloneo de la 4T

Como ya se advertía, todo indica que la cuestión de la reforma electoral quedará inscrita como la prueba de fuego a la unidad en la 4T, un examen visto por muchos como un peligro innecesario justo antes de las elecciones intermedias en las que se juega la mayoría. Ayer, en vísperas de la presentación formal del documento que contiene dicha iniciativa, los ánimos encendidos ya no se tapaban con nada. Desde el Verde, la dirigente nacional Karen Castrejón mejor salió a distanciar a su partido de las opiniones dispares —a título personal— de sus compañeros y pidió tiempo para que esa fuerza política asuma una posición oficial. Del otro lado de la alianza, el PT advirtió, en voz del diputado Reginaldo Sandoval, que ese grupo no avalará una reforma que implique “un retroceso” y que esa postura no ha variado ni variará. Mientras, en Morena, figuras como Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Luisa Alcalde entran y salen de Palacio Nacional, ya preparados, comentan, para convencer a aliados o si no para buscar votos en la mismísima oposición. ¿Será?