› El paro que viene

Nos piden que vayamos tomando nuestras precauciones porque con el calor que se avecina este mes, con la llegada de la primavera, también viene el prometido paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en varias locaciones del país, pero principalmente en la Ciudad de México. Dicen que serán por lo menos 72 horas de brazos caídos, pero también de algunos bloqueos, marchas y plantones, como el que se espera que se instale en el Zócalo capitalino el próximo 18 de marzo, seguido de una movilización desde el Ángel de la Independencia, un mitin y hasta la visita a varias embajadas, donde recordarán que, aun cuando el Gobierno federal cedió a algunas de sus demandas, entre ellas el aumento salarial, queda pendiente su exigencia de abrogar la ley del ISSSTE de 2007 con lo que pretenden nuevas mejoras a sus jubilaciones, algo que, también se nos recuerda, ha sido una línea roja marcada por la Federación. Atentos.