› Godoy contra el Sombrero

Y fue el diputado federal de Morena Leonel Godoy, quien se apresuró a salir en defensa suya y la de políticos y funcionarios cercanos a él ante los señalamientos como los de la esposa del edil asesinado de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, quien ya dijo que presentó, según se informó, un bonche de evidencias que implicarían a Godoy y a otros políticos en el homicidio de Carlos Manzo. “Respecto a los señalamientos de la señora Grecia Quiroz, es importante aclarar que no existe una denuncia formal en mi contra presentada ante autoridad competente”, escribió el también exgobernador michoacano, que negó, además, que las imágenes, videos y/o declaraciones que presentó la actual alcaldesa uruapense constituyan una imputación judicial o una determinación de responsabilidad. “Las declaraciones, por sí mismas, no sustituyen una denuncia formal ni acreditan hechos ante un juez”, dijo, marcando distancia de las acusaciones de la voz más representativa en estos momentos, del Movimiento del Sombrero.