Beca Rita Cetina abril 2026: Calendario de pagos

Este 2026 la Beca Rita Cetina extendió su cobertura, pues ahora beneficia a las y los estudiantes de primaria y secundaria, con la finalidad de brindarles un apoyo económico para evitar la deserción académica.

A partir de este 2026 las y los estudiantes de primaria recibirán un apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos, con la finalidad de que estos cuenten con un ingreso destinado a la adquisición de útiles y uniformes escolares.

En el caso de secundaria, los beneficiarios reciben un pago bimestral de mil 900 pesos, y en caso de que más de uno de los miembros de la familia asistan a este nivel educativo, se brindan 700 pesos adicionales por cada estudiante.

Beca Rita Cetina ı Foto: Redes Sociales

Calendario de pagos Beca Rita Cetina abril 2026

Para el bimestre que corresponte a marzo-abril aún no se ha dado a conocer el calendario de pagos oficial, ya que este se publica una vez que se comienzan a dispersar los depósitos.

Los pagos se realizan de manera directa a la tarjeta del Banco del Bienestar, y el calendario tentativo para que puedan recibir este apoyo económico es el siguiente:

Lunes 6 de abril: Letras A, B

Martes 7 de abril: Letra C

Miércoles 8 de abril: Letras D, E y F

Jueves 9 de abril: Letra G

Viernes 10 de abril: Letras H, I, J y K, L

Lunes 13: Letra M

Martes 14 de abril: Letras N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 15 de abril: Letra R

Jueves 16 de abril: Letra S

Viernes 17 de abril: Letras T, U, V, X, Y, Z

¿Qué grados de primaria reciben la Beca Rita Cetina 2026?

El registro para las y los estudiantes de primaria estuvo disponible desde el lunes 2 e marzo y concluye este jueves 19 de marzo, y este se realizó en la página oficial becaritacetina.gob.mx

La Beca Universal Rita Cetina para educación básica brinda un apoyo económico anual destinado a la adquisicipon de uniformes y útiles escolares para las y los estudiantes de primaria.

Beca Rita Cetina Primaria ı Foto: Especial

Este Programa del Bienestar tiene la finalidad de que quienes estén inscritos en modalidad escolarizada de escuelas públicas cuenten con un respaldo económico, para evitar la descerción académica.

Este 2026 quienes recibirán el apoyo económico de la Beca Rita Cetina son las y los estudiantes que se encuentren cursando el 6°, 5° y 4° grado de primaria; y en septiembre se incorporarán al programa aquellos que cursen 3°, 2° y 1° grado de primaria.

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