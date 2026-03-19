› Presiones contra el Cuau

Y al que tampoco suelta la polémica ni el escrutinio público —y, dicen muchos, con justa razón— es al diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, a quien también le pegaron los reflectores después de que la coordinadora de los diputados naranjas Ivonne Ortega llamara a las más de 250 legisladoras en San Lázaro a firmar un punto de acuerdo con el que se busca presionar para que la Fiscalía General de Morelos, estado que gobernó el exfutbolista, remita al Congreso federal el expediente en el que se señala a Blanco por su presunta responsabilidad en el delito de violación en grado de tentativa. El objetivo, dijo Ortega, es que el también exgobernador enfrente la justicia “como cualquier ciudadano, sin privilegios y sin fuero”. Lo que, nos hacen ver, es que ésta no es la primera vez en que se ha intentado que las autoridades procedan contra Cuauhtémoc, ya sea por su cuestionada conducta en la Cámara, su desempeño como legislador o por los expedientes penales que llevan su nombre. Con todos esos antecedentes, comentan, es la fecha en que no ha pasado del escándalo mediático.