› No pos sí se entiende

Doble polémica, nos comentan, la que armó la alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez, primero porque decidió revivir un cobro para el acceso a la famosa y popular playa La Pesca, que se ubica en el municipio que gobierna y después por la forma en que decidió explicar que el pago es vo-lun-ta-rio, mientras simultáneamente clava un cuchillo en una tabla, estando en una cocina. “Pueden entrar todos los días que quieran a la playa, las veces que quieran, la única diferencia es que en Semana Santa, todas las administraciones que ha tenido Soto la Marina hacen lo mismo: piden un apoyo vo-lun-ta-rio, vo-lun-ta-rio, a las personas que van a ingresar a la playa”. Luego explica que ese apoyo se pedirá “por carro no por persona, entiendan”. En otro momento, Jiménez se muestra un poco ofuscada porque, dice, “no sé si esta parte la estoy explicando bien; ya no sé si la gente entiende o no entiende”. Entre los que se han subido a opinar sobre la polémica dicen que sí se entiende, y el cuchillo ayuda mucho a entender eso de vo-lun-ta-rio. Uf.