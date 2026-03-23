› Agarrón dominguero

Y fue el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el que, nos comentan, no quiso dejar de hacerle caso a su instinto, por lo que ayer intentó soltar un coscorrón mediático al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Lo hizo luego de que se diera a conocer un video en el que durante una entrevista banquetera al líder naranja en Chilpancingo, al fondo se desata una trifulca.“¿Ya se dieron cuenta que Álvarez Máynez… siempre huye cuando hay problemas?”, preguntó Alito. “Y ése era el que quería ser Presidente de México. El que decía que estaba listo para enfrentar al crimen y las crisis más duras. Si se espanta con una pelea callejera, imagínense con los problemas reales del país”, recetó. El aludido pronto respondió que “en el video es obvio lo contrario. Me empujan y, en completa calma, volteo a ver lo que ocurrió. De hecho esperé a que terminara el conato de bronca (ajeno a mí), antes de retirarme. El video lo muestra. El evento fue un gran éxito. Y tu obsesión es cada vez más patética”. ¿Qué tal el intercambio dominguero?