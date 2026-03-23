› Aterrizaje complicado en Chiapas

En Chiapas se habla en las últimas horas del equipadísimo helicóptero Black Hawk adquirido por el gobierno de Eduardo Ramírez. Ah, pero en esta conversión no se comenta mucho sobre su utilidad para, como ha planteado la administración del morenista, hacer frente al crimen, sino porque en una maniobra de aterrizaje que algunos están considerando insegura, desprendió peligrosamente láminas de viviendas y techumbres en la comunidad Zaragoza en la zona alta de Tapachula. De acuerdo con algunos reportes periodísticos, en la aeronave viajaba el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño —con algunos acompañantes—, sobre quien se han volcado críticas en torno a esta maniobra. Para bien, se ha reportado que en estos hechos no hubo personas lesionadas, a pesar de que varios de los materiales desprendidos se proyectaron por el aire. Ha trascendido que el funcionario se comprometió a reparar los daños, pero hay quien duda de si no valdría la pena, ya comprado el helicóptero, ahora se apliquen para disponer de formas más seguras de aterrizar. En fin.