› El falso destape de Beatriz Paredes

Y fue ayer muy tempranito que la priista Beatriz Paredes volvió a aparecer en X. Nos dicen que a juzgar por el espaciamiento que hay entre sus publicaciones en esa red social —la previa a la más reciente fue del 20 de junio del año pasado—, se entiende que no es el espacio en el que más cómoda se siente para interactuar. El caso es que ayer consideró que sí había que hacerlo, en este caso para aclarar otra publicación que alguien detectó circulando por ahí. Una de una cuenta que, por cierto, usurpa su nombre y en la que se posteó un extraño mensaje, el siguiente: “Me tenían prohibido decir esto, pero lo voy a decir: voy a ser candidata del PRI para el 2030, para luchar por la Presidencia de la República Mexicana, espero me apoyen, pueblo de México”. El caso es que quien fuera gobernadora de Tlaxcala, diputada, senadora, embajadora ya precisó: “Ha estado circulando esta imagen, con un mensaje publicado desde una cuenta a mi nombre. La única cuenta que tengo y manejo en X es ésta, desde la que aclaro que lo ahí mencionado es absolutamente falso”. Queda la duda sobre ¿quién le habrá querido hacer la travesura? En fin.