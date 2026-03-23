› Violencia en oficinas municipales

“Te vuelves a reír y te parto…”. Es lo que se oye decir a la exsecretaria municipal del ayuntamiento de Cuautla, en un video que ha estado circulando profusamente en las benditas redes en las últimas horas. La agresión es presuntamente cometida por Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, quien ostentaba ese cargo, contra otra mujer que se encontraba fuera de su oficina, en imágenes que hasta el momento no se ha sabido con precisión cuándo habrían sido grabadas, aunque podrían ser a mediados de marzo. Vaya muestra de agresividad la que exhibe la exfuncionaria en el video en el que de pronto ya sólo se oye cómo la presunta víctima pide a la servidora pública que la suelte, pero ésta responde que no lo hará. Ha trascendido que tras estos hechos fue presentada una denuncia contra Rojas de la Cruz y también que sólo duró dos meses en el cargo. Medios locales han dado cuenta que en el ayuntamiento, encabezado por el alcalde Jesús Corona Damián, se enroló en lugar de Rojas a Rafael Moreno Hurtado.