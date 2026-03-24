› ¿Se repite la historia?

Dicen que los que se andan frotando las manos en espera de que el Plan B fracase en el Congreso son los legisladores de la oposición. Ayer representantes de las fuerzas partidistas contrarias a la 4T no dudaron en desear lo peor a la alternativa de reforma electoral impulsada por el Gobierno. Ahí se lucieron los senadores del PAN, Ricardo Anaya y de MC, Clemente Castañeda. Y aunque no es para nada extraño que los rivales políticos critiquen al oficialismo, cuentan que este escarnio en particular cala a los liderazgos de Morena, porque aun cuando anunciaron respaldo común con el Verde y el PT, este último partido ha seguido pateando la mesa y orillando a que la dictaminación del proyecto demore un poco más, justo como ya estaba ocurriendo con el Plan A, todo porque no están de acuerdo con la cuestión de empatar las elecciones del 27 con la revocación de mandato. Aun con los pronósticos adversos, ayer —ya entrada la noche— el líder de los senadores morenistas, Ignacio Mier, dio por resueltos los problemas, por lo que “en unas horas”, estaría listo el dictamen. Atentos.