› Embajador salpicado

Aun cuando ande algo lejos de casa y desempeñe su labor como embajador en Canadá —también distanciado del ojo mediático—, dicen que una detención clave en el Caribe mexicano alcanzó a salpicar al representante diplomático Carlos Joaquín González. Se trata del arresto de Jorge Luis Brizuela Guevara, alias El venezolano, identificado por muchos como antiguo operador político de Joaquín González, cuando éste gobernaba el estado de Quintana Roo. Lo peor, nos hacen ver —más que el arresto—, es el tamaño de los cargos que le imputan: delitos de extorsión —contra un periodista, para que eliminara publicaciones suyas comprometedoras— y feminicidio en grado de tentativa —en el que la víctima fue una adolescente—. Y es que, comentan, aun cuando el exgobernador quisiera decir que están equivocados quienes lo relacionan con este sujeto, el propio acusado presumió —y no en pocas ocasiones— fotografías con Carlos Joaquín y con mucha gente ligada a la cúpula política quintanarroense. Uf.