› Pedradas que tiran candidaturas

Dicen que al que le volvieron a hacer el desplante —pero que aun así no entiende—, es al senador de Morena, Saúl Monreal, a quien muchos ya le cuestionan hasta dónde es bueno insistir, sobre todo cuando de aspiraciones políticas se trata. En medio de su muy expresado deseo de competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de su natal Zacatecas, incluso cuando le tocaría suceder a su hermano, la dirigente nacional guinda, Luisa Alcalde, le lanzó una indirecta bien directa al referirse al proceso electoral de 2027. “No llevaremos candidatos familiares de los que actualmente gobiernan”. Para quienes se les complica comprender esta frase significa que nadie que esté en esta situación podrá participar en las encuestas que definirán a las o los abanderados de ese partido. Subrayan algunos que esta pedrada no sólo va dirigida al menor de los Monreal, sino a miembros del Partido Verde Ecologista, en especial a su líder en el Senado, Manuel Velasco, quien no quita el dedo del renglón en que su compañera legisladora Ruth González sea su candidata. “Nosotros lo hemos determinado en el consejo nacional”, insistió Alcalde ayer, en una entrevista. ¿Más rupturas a la vista?