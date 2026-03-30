› Ahora dice que no hostigó

Para algunos resulta extraño que cuatro días después del penoso episodio en el Senado, en el que un grupo de legisladores morenistas hostilizó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, salga ahora Gerardo Fernández Noroña a desmarcarse de un hecho en el que claramente participó. Ayer, el expresidente del Senado declaró en sus redes sociales que él no lanzó la piedra y escondió la mano, después de que varios de sus compañeros y él mismo corearan: “¡Morón, Morón!”, durante la visita de quien podría ser aspirante a la gubernatura de Michoacán. Según el polémico legislador, fue el también morenista Emmanuel Reyes el causante de la reacción de sus compañeros, al “desvivirse” en elogios a la presidenta municipal, lo que, dijo, molestó a algunos integrantes de la bancada guinda. Por cierto que Noroña se volvió a victimizar, al negar que haya sido el instigador y que los señalamientos en ese sentido se tratan de una “enésima campaña en mi contra, porque ya saben que todo mundo puede hacer lo que quiera, pero todo es conmigo”. Qué tal.

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