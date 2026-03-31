› Avanza fin a pensiones doradas

Con la novedad de que la reforma contra las pensiones doradas ha sido avalada sin mayor retraso por una cantidad suficiente de Congresos locales, 18, con lo que ya puede hacerse la declaratoria correspondiente en el Congreso federal y tras ello proceder a su promulgación. Fueron los legisladores locales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas los que ya aprobaron la reforma que les fue enviada por la Cámara de Diputados, con lo cual se demostró además que la maquinaria de la 4T para efectos de reformar la Constitución está muy bien aceitada. En ello ha contribuido también el hecho de que la reforma que topa las pensiones en poco menos 70 mil pesos mensuales tuviera un apoyo relevante de las distintas bancadas. Sin embargo, apenas se ha conocido lo anterior, también han empezado a aparecer abogados que ofrecen llevar recursos para evitar la aplicación. Pendientes.