› Más turistas a Quintana Roo

Y fue en Quintana Roo donde la ocupación hotelera en Semana Santa ha superado las expectativas. Los indicadores reportados por el Gobierno de Mara Lezama dan cuenta de que se tuvo un 80.7 por ciento con lo que se superó el 78.9 por ciento de 2025. En cuanto a turistas, se han tenido 10 mil adicionales y contando respecto al año anterior, con lo cual, sólo en la semana que terminó hubo más de 600 mil. La estimación es que al final del periodo de vacaciones 1.2 millones de personas hayan visitado alguno de los 12 destinos que tiene la entidad. Fue la propia mandataria estatal la que difundió un video en el que el aeropuerto de Cancún se observa completamente abarrotado “con llegadas, llegadas y más llegadas”. Lezama Espinosa ha informado que estos resultados confirman el posicionamiento del estado como uno de los sitios más atractivos, tanto a nivel nacional como internacional, durante temporadas vacacionales. Y no ha dejado de destacar que se trata además de un destino seguro. Ahí el dato