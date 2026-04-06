› Y en Sinaloa importante repunte

Y hablando de destinos turísticos, nos piden no perder de vista a Sinaloa, donde estos días se reportan también resultados interesantes, pese a los momentos complejos que se han vivido en la entidad. Por ejemplo, tan sólo en Mazatlán, uno de los destinos de playa más importantes del estado, hubo una ocupación hotelera de 86 por ciento, con una afluencia de 625 mil personas y una derrama económica de mil 819 millones de pesos. En tanto, a nivel estatal se registra un 84 por ciento de ocupación hotelera, con más de 2.6 millones de turistas y una derrama superior a los 3 mil 648 millones de pesos, de acuerdo con datos proporcionados por la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa. Nos hacen ver que en estos resultados ha tenido mucho que ver una configuración importante de hechos y, por supuesto, una acción de coordinación efectuada por los gobiernos federal —hay un despliegue de 14 mil 906 elementos de seguridad— estatal, a cargo de Rubén Rocha Moya, y los alcaldes de los 20 municipios sinaloenses.