¿Cuándo son los puentes en mayo de la SEP?

¿Cuándo son los puentes de la SEP?

El calendario escolar de la SEP contiene los días en los que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tienen clases de manera oficial, y en mayo hay cuatro de estos.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tres días de mayo hay suspensión de labores docentes, mientras que en uno se suspenden clases por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria.

Por este motivo es que en mayo las y los estudiantes tendrán tres puentes, ya que los días de suspensión de clases están marcados en día viernes, lo que permite que cuenten con tres días de la semana libres.

Suspensión de clases SEP ı Foto: Especial

Fechas de los puentes de mayo de la SEP

El lunes 13 de abril se tiene marcado el regreso a clases luego del periodo vacacional que comenzó desde el lunes 30 de abril, pero para la tercera semana después de regresar se tiene marcado un puente; es decir, tres días libres.

Los tres puentes de mayo serán los siguientes:

Viernes 1 de mayo: Por suspensión de labores docentes Viernes 15 de mayo: Por suspensión de labores docentes Viernes 29 de mayo: Por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria

Mientras que el martes 5 de mayo tampoco tendrán clases por suspensión de labores docentes.

El 1 de mayo corresponde al Día Internacional de los Trabajadores, el 5 de mayo es la conmemoración de la Batalla de Puebla d 1862, el 15 de mayo el Día del Maestro, y el 29 de mayo por la reunión mensual del personal directivo y docente.

Calendario escolar SEP mayo ı Foto: Captura de pantalla

Tan solo faltan un par de meses para que se de fin al ciclo escolar 2025-2026, y el mes de mayo es el único que tiene marcados varios puentes antes de dar cierre a las clases de manera oficial.

Durante junio solamente se cuenta con el día viernes 26 con suspensión de clases por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria, y el miércoles 15 julio se tiene contemplado el fin de clases del ciclo escolar actual.

Conocer los días sin clases permite que los padres de familia o tutores puedan planear las actividades que realizarán durante el mes, e incluso contemplar alguna salida para realizar actividades recreativas.

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