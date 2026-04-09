› Deliberaciones en Michoacán

Quien, comentan, ya dijo que sí anda deshojando la margarita política es la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, sobre la posibilidad de participar en el proceso electoral para renovar la gubernatura de su entidad. Dicen que después de señalar que no descarta la opción de subirse a la competencia, compartió que ya está entrada en un proceso de “valoración muy seria”, después de que, contó, “mucha gente” —entre empresarios, políticos y miembros del Movimiento del Sombrero, al que pertenece— se le ha acercado para animarla. Según Grecia, aceptar aquel compromiso es tener muy claro que va a entrar en una cruda batalla con la mezquindad de la política tradicional. “Si acepto este reto es porque las cosas realmente tienen que cambiar para Michoacán”, dijo en una entrevista ayer. “Porque si vamos a volver a lo mismo no tiene caso”, agregó. Si no va a ser así preferiría no participar, remarcó la edil en un mensaje que muchos ya traducen como una decisión tomada. Ahí el dato.