› Que urgen políticos de altura

Nos hacen ver que las redes sociales evidencian cada vez con más frecuencia que el nivel de la política mexicana está por el subsuelo, a grado tal que pareciera que ya es más norma que excepción toparse con personajes públicos o funcionarios que más que por su trabajo se hacen populares —o virales— por declaraciones cargadas de odio, misoginia o profunda ignorancia. El episodio más reciente sucedió en Tabasco, desde donde cibernautas no dudaron en lanzarse contra los comentarios del diputado local y líder estatal del PT, Martín Palacios Calderón, quien en un encuentro con asociaciones de charros, le pareció buena idea comparar a las mujeres con caballos. “Yo les digo que el caballo es como una mujer más”. ¡Una mujer más! Qué tal los dichos de este tipo. “…que hay que estar atentos a que no les falle el tema de salud, porque si no lo cuidan, el caballo, pues no, no va a durar”, dijo. Lo peor, cuentan, es que varios de los asistentes asintieron con la cabeza, se rieron y aplaudieron la canallada. Uff.