› Se amordaza en tribuna

El que sorprendió ayer en el pleno del Congreso de Sinaloa fue el diputado de Morena Serapio Vargas Ramírez, quien llegó a tribuna encadenado y amordazado. Dicen que el legislador permaneció así durante más de 5 minutos en señal de protesta, porque a nadie le importó su iniciativa de reforma con la que propuso plasmar en la Constitución local las palabras “gobernadora” y “presidenta municipal”. A decir del diputado, este planteamiento no ha sido tomado en cuenta por sus colegas desde 2024, cuando impulsó el proyecto con el que, argumentó, se lograría visibilidad para las sinaloenses en la política del estado. Cuentan que a Serapio se le unió su compañero de bancada Pedro Villegas, aunque éste no lo secundó necesariamente con la causa “promujeres”, sólo con aquello de encadenarse y amordazarse, porque se quejó de que a él tampoco le han tomado en cuenta su iniciativa sobre regular estacionamientos. En fin, nos hacen ver que aunque está muy bien que se pugne por reivindicar el papel de las mujeres, quizá haga falta algo más que feminizar palabras en las leyes.