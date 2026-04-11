› ¿Dónde está Silvano?

Nos aseguraron ayer que mucha gente ya anda tras la pista del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de quien nadie sabe dónde anda. Y es que sí urge que se presente ante las autoridades para que responda por las acusaciones que pesan en su contra: nada más por peculado por unos 3 mil 400 millones de pesos y su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida en Arantepacua en 2017, señalamientos que, nos dicen, si bien ha negado, queda más embarrado al hacerse el desaparecido. El jueves, el gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal local, Carlos Torres Piña, reportaron que hay muchos indicios de que Aureoles se esfumó ayudado, dijeron, por el Cártel Jalisco Nueva Generación. De esto también habló la Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, al confirmar que hay una ficha roja de la Interpol para dar con el político perredista. “Ficha roja quiere decir que participa migración, participa Interpol, para que en cualquier lugar del mundo donde haya colaboración pueda ser detenido”, dijo la mandataria. Pendientes.