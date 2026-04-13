› Aceleres en Morena

Con la novedad de que la clase política morenista está, rumbo a la definición de candidaturas, acelerando motores. Y es que fue ahora Santiago Nieto quien anunció ante militantes guindas su intención de solicitar licencia a su cargo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para contender por la coordinación del comité de defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro. Y por aquello de que al que madruga se le alinean los astros, el también extitular de la UIF anticipó que tiene trazada ya una hoja de ruta que arranca con una etapa de preencuestas ciudadanas, con miras a su registro formal como aspirante el próximo 22 de junio, fecha en la que Morena abrirá el proceso de inscripción para las candidaturas, perdón, las coordinaciones territoriales. Por lo pronto, por aquello de los tiempos adelantados, nos comentan, habrá que empezar a hablar de “anteprecandidatos” que tendrán tiempo suficiente para hacer cam…, perdón para aplicarse a que los conozcan.