Gobierno presume 49 mil detenidos por narcotráfico y fuerte decomiso de fentanilo

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de seguridad basado en los resultados del gabinete federal, con énfasis en el golpe a las redes del narcotráfico, el decomiso de fentanilo y la intervención sobre la infraestructura utilizada por grupos criminales.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó durante la conferencia de esta mañana que “del primero de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad han detenido a 49 mil 530 personas” por delitos relacionados con narcotráfico.

El funcionario detalló también el decomiso de 4.94 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 175 kilogramos de fentanilo y 5 millones 221 mil 948 pastillas de esa sustancia. “Este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras del narcotráfico” aseguró al reportar las cifras preliminares.

A ese balance se sumó el aseguramiento de 25 mil 700 armas de fuego, así como la localización de 2 mil 330 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. “Estas acciones son resultado del trabajo conjunto del gabinete de seguridad y las entidades federativas”, sostuvo García Harfuch.

En la Conferencia del Pueblo, el Gabinete de Seguridad presentó avances que reflejan la coordinación y la inteligencia, con operativos en distintas entidades que han permitido asegurar toneladas de droga, desarticular grupos criminales y detener objetivos prioritarios. Estos… pic.twitter.com/UUpwqMKsTJ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 14, 2026

El reporte incluyó además el decomiso de 3 millones de litros y 811 kilogramos de precursores químicos, junto con equipo especializado para la producción de drogas sintéticas. “Se han asegurado mil 176 reactores de síntesis orgánica, 802 condensadores y 196 destiladores”, precisó el funcionario.

Por otra parte, el secretario destacó un cateo en Tijuana, Baja California, donde fuerzas federales aseguraron más de una tonelada y media de metanfetamina y un vehículo en un inmueble vinculado con un grupo delictivo. En otra operación simultánea en la zona metropolitana de la Ciudad de México autoridades detuvieron a 10 personas, entre ellas Adrián Michel, alias “Terry”, identificado como líder del grupo Cartel Nuevo Imperio.

García Harfuch también reportó la captura de Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, señalado como líder de la célula delictiva Delta. De acuerdo con el informe, contaba con orden de aprehensión por homicidio, secuestro, lavado de dinero, extracción ilegal de hidrocarburo y venta y distribución de droga.

En Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Samuel Ramírez Junior, uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), acusado de homicidio y tentativa de homicidio en Washington en 2023. En esa misma entidad cayó Iván Norberto “N”, alias “Tito”, identificado como encargado de la venta y distribución de narcótico en Mazatlán y relacionado con la desaparición de cuatro personas provenientes del Estado de México.

Otro de los golpes operativos se registró en Sonora. En San Luis Río Colorado fueron detenidos dos integrantes del Cártel del Pacífico y se aseguraron más de mil 800 kilogramos de cocaína. A la par, en Nogales, agentes catearon un inmueble y capturaron a Luis Fernando “N”, relacionado con labores de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para el grupo delictivo Los Salazar.

En ese mismo punto, el gabinete de seguridad localizó una estructura subterránea usada para actividades ilícitas en la frontera. “Se inhabilitó un túnel de 79 metros de longitud con dirección hacia Estados Unidos”, informó el secretario, al detallar que la excavación aún no contaba con salida habilitada del otro lado.

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LMCT