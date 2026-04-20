› Objeciones y más objeciones

Y siguen surgiendo objeciones al proceso de designación de tres nuevos consejeros del INE. Y es que ahora fue la organización Observatorio Electoral 2026 la que cuestionó la opacidad del proceso que, a su juicio, puede derivar en la “captura” del órgano electoral. Es sabido que este grupo lo conforman, entre otros, los ministros en retiro José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, además del constitucionalista Diego Valadés y el especialista en la materia electoral Jorge Alcocer. “La total discrecionalidad con la que ha decidido en cada etapa de este proceso, entendida como falta de razonamientos y valoraciones que motiven sus determinaciones sobre las personas que avanzan a la siguiente fase y quienes fueron eliminadas, nos obliga a alertar a la sociedad sobre el riesgo inminente de que al Consejo General del INE sean llevadas tres personas a quienes distinguirá su lealtad al Gobierno y al partido Morena”, han señalado. Por lo pronto, la designación se acerca a su etapa final, cuando queden integradas tres quintetas a partir de una lista de 50 finalistas ya dados a conocer.