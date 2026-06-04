El que suda agua bendita

El que quedó muy, pero muy mal, nos cuentan, es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, cuyo nombre saltó al centro del ojo público, no por una buena gestión sino por recibir la mención ayer en Los Angeles Times de estar presuntamente implicado en una investigación por vínculos criminales, hecho por el cual, explicó el diario estadounidense, Washington le habría cancelado su visa. Bueno, lejos de ponerse serio y ofrecer una respuesta también seria —a la altura de la acusación, que no es poca cosa—, el mandatario estatal dijo: “Siempre he actuado con integridad y transparencia, casi sudo agua bendita”. Ya se verá qué pasa si, nos comentan, las autoridades deciden investigar las supuestas ligas de Durazo con los malos del cuento, teniendo en cuenta que no sólo es gobernador, sino que antes formó parte del Gobierno federal, y como secretario de Seguridad. Por cierto que con todo y aquello del agua bendita, ayer Durazo no obró el milagro de mostrar públicamente la visa que dice que no le han retirado. Uf.

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