Lo que se temía

Nos hacen ver que es de suma importancia la detección anunciada ayer por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, del primer caso de gusano barrenador en su hato ganadero nacional en más de medio siglo. Dicen que el hecho, reportado en el condado de Zavala, Texas, no sólo es un hito, porque el parásito vuelve a tener presencia en un país que lo había considerado formalmente erradicado en su territorio, sino porque precisamente las autoridades estadounidenses —de manera preventiva— habían ordenado el cierre de la frontera con México —afectado por la plaga—, para evitar que el gusano se colara en sus granjas. Nos advierten que el hecho podría poner al sector ganadero mexicano —ya golpeado económicamente— en una situación todavía más complicada, pues antes que conducir a repensar si la estrategia de bloquear el paso transfronterizo de cabezas fue la más adecuada —finalmente ocurrió lo indesable—, el gobierno estadounidense, que ya comenzó a imponer medidas estrictas, podría endurecer aún más el veto, aunque siempre queda la oportunidad de acelerar las estrategias bilaterales que, por cierto, están en marcha. Atentos.