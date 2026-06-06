Anuncia protección vía decreto para Mahahual

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal emitirá un decreto especial para blindar la zona de Mahahual, en el sur de Quintana Roo, del desarrollo turístico de gran escala y orientarla exclusivamente al impulso del ecoturismo comunitario.

La mandataria informó que en esa zona estaba impulsado un proyecto turístico de gran magnitud —al referirse al de Royal Caribbean que hace unas semanas fue cancelado—, pero señaló que ahora el objetivo es otorgarle una categoría de protección: “Anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para crear un decreto especial en esta zona para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo, junto con las comunidades”.

El Dato: Uno de los atractivos de Mahahual es su cercanía con el banco Chinchorro, un atolón coralino declarado reserva natural, y segunda barrera de arrecife más grande del mundo.

En un enlace desde Quintana Roo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, respaldó la medida y destacó el papel histórico de los habitantes de la región: “Mahahual no es sólo un destino turístico, es un territorio con comunidades que han sido guardianas, por generaciones, de sus mares, manglares y sus selvas”.

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Bárcena Ibarra precisó que el decreto busca construir de manera conjunta, entre la Semarnat, la Secretaría de Turismo (Sectur), el gobierno del estado y las propias comunidades, con el propósito de convertir la zona en “un referente del turismo de la costa maya”.

Destacó que los habitantes ya manifestaron su disposición a recibir inversiones, siempre que éstas “generen beneficios económicos y sociales locales para sus hoteles, restaurantes y pequeños negocios”.

La funcionaria federal también presentó la iniciativa México Circular, un modelo orientado a sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso y promover el reciclaje en playas y zonas turísticas, con participación de hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios.

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“Esta zona de Mahahual, en donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud, el objetivo es darle una categoría de protección para que sólo pueda desarrollarse el ecoturismo. Esto sólo se puede hacer en coordinación con la comunidad. Entonces, el día de hoy anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona, para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo junto con las comunidades”, puntualizó desde Coatzacoalcos, Veracruz.

A través de un enlace al Área Natural Protegida Yum Balam, la titular de Semarnat puntualizó que este decreto dará respuesta a la visión de las comunidades al desarrollar un turismo ecológico que combine el desarrollo económico y el empleo con la protección ambiental.

El titular de Fonatur, Sebastián Ramírez, señaló que se trabajará en un instrumento para garantizar que en Mahahual se limite el gran turismo y sólo se desarrolle el ecoturismo. Dijo que consolidarán un modelo de desarrollo sustentable con bienestar social y protección ambiental.

El anuncio ocurre luego de que autoridades federales frenaran un proyecto turístico impulsado por la empresa Best Day Travel Group en Mahahual, el cual contemplaba la construcción de infraestructura para recibir un mayor flujo de visitantes y fortalecer la actividad de cruceros en la zona.