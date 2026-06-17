Desbandada que viene

Y es de esperar, nos dicen quienes conocen los procesos electorales internos en Morena, que venga una oleada de solicitudes de licencia y de permisos de separación de cargos en los próximos días. Porque resulta que se abrirán formalmente los procesos de registro de aspirantes interesados en ser postulados por algún cargo de elección en 2027. Ya se ha adelantado que uno de los requisitos será precisamente el de soltar los puestos —para que nadie utilice recursos públicos para respaldar sus aspiraciones—. Fue el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien ayer informó que será el próximo 22 de junio cuando se abra el periodo de registro de los interesados en participar en las encuestas para la designación de coordinadores de defensa de la transformación. Las primeras serán en los estados que renovarán gubernatura. Y una vez que se concluya vendrá el de legisladores, y luego el de presidentes municipales. Se prevé, pues, una desbandada que parecerá la migración de la mariposa monarca, nos dicen, porque no son pocos los que buscarán agarrar o aferrarse a algún hueso.