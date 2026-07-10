En Chihuahua rompen lanzas antes de tiempo

Nos dicen que aunque en la alianza Morena-Verde-PT de Chihuahua todavía no se define quién ocupará la coordinación de la defensa de la transformación —en palabras llanas, el futuro o futura candidata a la gubernatura por la 4T— ya sobran respaldos, reproches, deslindes y hasta una posible fractura del bloque oficialista, pues después de que el Verde Ecologista se adelantó para arropar al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, e incluso condicionar su participación en la coalición a que éste sea la apuesta. Nos cuentan que la senadora con licencia Andrea Chávez —a la que apoya una fracción del PT, es decir, no el partido completo— respondió con una ironía poco amistosa: “pues mucha suerte para Cruz, pero yo voy con Morena”. El caso es que ante las tensiones incluso el coordinador de los diputados guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, tuvo que activarse como árbitro para frenar ímpetus. Nos advierten sobre estar pendientes de si el escenario que ya se presenta en el estado más grande del país se replica en otras de las 16 entidades que también están en juego. Atentos.