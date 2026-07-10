Otro pendiente de Rodríguez Padilla

Con la novedad de que el caso de violencia intrafamiliar que lo tiene actualmente tras las rejas no es el único que persigue al exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. Nos cuentan que hay un caso que se conoció a partir de una denuncia presentada ante la Secretaría Anticorrupción por la adjudicación directa de un contrato por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos destinados a labores de seguridad de la petrolera. El medio digital El CEO dio a conocer que “el contrato PMX-2025-98-347 fue otorgado al consorcio conformado por Arrendo Serv, S.A. de C.V., e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R., mediante un procedimiento de excepción. La empresa argumentó razones de seguridad nacional, seguridad pública y protección de instalaciones estratégicas para justificar la adjudicación”. Las irregularidades del caso se relacionan con el domicilio de la empresa y con presuntos antecedentes de ligas con firmas que podrían representar evidencia de un posible conflicto de interés. Pendientes.