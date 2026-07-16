Congreso condena muerte de migrantes mexicanos

LA COMISIÓN Permanente del Congreso de la Unión condenó el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos y demandó al gobierno de ese país esclarecer los hechos, garantizar el respeto a los derechos humanos y reforzar la protección de los connacionales. La cifra de víctimas aumentó la noche del martes a 18, luego de confirmarse un nuevo deceso, lo que intensificó la preocupación de legisladores de todas las fuerzas políticas.

Durante la discusión, el acuerdo recibió el respaldo de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT; sin embargo, el PRI decidió no sumarse.

El tricolor argumentó que, aunque condena las muertes de los connacionales y expresa solidaridad con sus familias, el texto era incompleto porque no señalaba la responsabilidad del Gobierno mexicano por la falta de una estrategia eficaz para proteger a los migrantes frente al endurecimiento de la política en EU, por lo que votó en contra del acuerdo.

Durante la sesión, senadores y diputados expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y respaldaron el exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca la asistencia consular y dé seguimiento puntual a cada uno de los casos.

La presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, la senadora morenista Laura Itzel Castillo, sostuvo que el Congreso no puede permanecer indiferente ante estos hechos y que es indispensable investigar las circunstancias en que ocurrieron las muertes: “No podemos permitir que la vida de nuestros connacionales quede desprotegida”.

A nombre del PAN, la diputada Verónica Pérez lamentó los fallecimientos y manifestó el respaldo de su bancada a las familias afectadas y cuestionó la falta de resultados del Gobierno mexicano para proteger a los connacionales.

El acuerdo aprobado por la Comisión Permanente también llama a fortalecer la atención consular, brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas y mantener una vigilancia permanente sobre las condiciones en los centros de detención migratoria.