Llamó la atención, nos dicen, la confianza con la que la organización civil Interacción y Empatía para Todos quiso impugnar la decisión del INE de no permitirle convertirse en partido político con registro nacional. Y es que, nos hacen ver, las cifras son hilarantes, la asociación política que, por cierto, no está ligada a ningún personaje público de relevancia, desafió la determinación del árbitro electoral aun teniendo sólo ocho de las 256 mil afiliaciones que se requieren para aparecer en las boletas, sí, ¡ocho! Pero eso no fue todo, Empatía para Todos tampoco celebró una sola de las 200 asambleas que también se exigen en los términos y condiciones. La pregunta que todo el mundo se hizo fue, entonces, ¿con qué elementos y bajo qué cargos se atrevió esa organización a presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral? Según nos señalan, la agrupación argumentó que el INE nunca le notificó la existencia de requisitos, mucho menos la documentación que le faltaba —¡toda!— para obtener su registro. ¡Qué tal!