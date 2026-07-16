Donde las cosas se pueden poner peliagudas es en el litigio judicial abierto contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado del mayor caso de huachicol fiscal en el que están involucrados exaltos mandos de la Marina. Y es que resulta que a través de su defensa, Farías ha hecho la petición de que se le autorice interrogar nada menos que a Rafael Ojeda —es decir, a su tío—, quien fuera secretario de la Marina de Andrés Manuel López Obrador. Es sabido que este último ha estado al margen del caso en lo jurídico y sobre todo en lo mediático. Sin embargo, Farías, actualmente preso en el Penal del Altiplano, según se ha informado, argumentó que interrogar a Ojeda permitiría “contrastar versiones, delimitar responsabilidades, descartar afirmaciones infundadas, esclarecer la actuación de las autoridades y obtener información potencialmente relevante tanto de cargo como de descargo”. En el caso, nos comentan, como que poco a poco se ha ido arrimando fuego al almirante. Pendientes.