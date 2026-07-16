Presenta CSP iniciativa para unificar feminicidio

La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país los protocolos y sanciones de este delito.

Resaltó que, como la primera mujer Presidenta, asumió la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia, por lo que impulsó el reconocimiento en la Constitución de sus derechos, como la igualdad sustantiva, una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial. Además, destacó que el delito registró una disminución de 36 por ciento respecto a 2021, aunque subrayó que el objetivo es que no ocurra ni un solo caso en el país.

Inicialmente, el proyecto de ley se presentó el 24 de marzo pasado, sin embargo, fue hasta abril que el Congreso aprobó la reforma constitucional para otorgarse la facultad de crear y analizar dicha legislación, en la cual se contempla una sanción de hasta 70 años a quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

La mandataria recordó la modificación a la Constitución para homologar la atención a las mujeres en todo el país a través de una ley general, por lo que el siguiente paso es que ésta reforma sea discutida en el Congreso durante su siguiente periodo, para garantizar la cero impunidad.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, comentó que se encontraron múltiples deficiencias en los procesos de investigación, como carencia de protocolos y una incorrecta clasificación de estos crímenes. Fue este escenario el que llevó a emprender los cambios.

Con esta reforma, se homologa el tipo penal, que establecerá que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”, y se establecen 10 causales, como encontrar signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima, contextos de asimetría de poder.

La pena establecida es de 50 a 70 años de prisión y se establecen 19 agravantes en distintas circunstancias. Por ejemplo, que se trate de una niña, adulta mayor, periodista, en gestión, ataque con ácido.

La tentativa de feminicidio también será acreedora de prisión de entre la mitad de las dos terceras partes de esta pena.

Además de la privación de la libertad, quien sea encontrado culpable tendrá otras sanciones como pérdida de derechos sucesorios, pérdida de la tutela, curatela, guarda y custodia, quedará destituido de cualquier cargo público.

Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, explicó que, para la investigación de este delito, se deberá aplicar la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y la atención a víctimas.

Se determina que la unidad o fiscalía y el Ministerio Público que inicien la indagatoria deberán intervenir continuamente en todas las etapas; asimismo, se fija que las fiscalías deberán contar con ministerios públicos, policías, personal técnico y pericial especializado y capacitado en materia de atención a víctimas.

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, Secretaría de las Mujeres, comentó que no sólo se actuará con relación a las indagatorias, sino también con apego a la protección de los derechos de las víctimas, como el acceso a la verdad y la justicia, atención médica psicológica urgente y a menores que queden en orfandad, y restitución o entrega del cuerpo en condiciones dignas.

Admite que varios casos permanecen sin sanción

| Por Yulia Bonilla |

A pesar de que los feminicidios en México han disminuido, varios permanecen sin una sanción aplicada, reconoció la Presidenta Claudia Sheinbaum; además, recordó que uno de sus compromisos al tomar el máximo cargo del país fue proteger a las mujeres contra la violencia y, por ello, es que enviará la iniciativa para crear una ley que atienda los crímenes que atentan contra este sector de la población.

“Como primera mujer Presidenta asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente contra la violencia. Y, para ello, lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres, que no estaban establecidos”, comentó.

El Tip: Durante mayo, México registró el asesinato de 59 mujeres, sumando 267 feminicidios en lo que va del año.

La mandataria señaló que el peor delito contra la mujer es cuando se le arrebata la vida por el hecho de ser mujer y, en ese contexto, es que se han insertado las diversas reformas y políticas adoptadas en su Gobierno para robustecer el combate a esta forma de la violencia.

“El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer, es la muerte, el feminicidio. Que significa: asesinar, quitarle la vida a una mujer por el sólo hecho de ser mujer. Es un delito de odio asociado a ser mujer”, dijo.

Enfatizó que es importante igualar en todos los estados los protocolos con los que se investigan estos crímenes, ya que hay fiscalías en donde las muertes violentas de mujeres son catalogadas como suicidios, a pesar de que se cuenta con los indicios para aprehender a los responsables.

“En algunas Fiscalías se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como ‘suicidio’; o la muerte violenta de una mujer, aun y cuando todos los indicios tienen que ver con un familiar directo, se tardan mucho en reconocer la exposición de los familiares respecto a la violencia que pudiera haber vivido la mujer previamente. Esta Ley lo que hace es: Garantizar que en todas las Fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”, dijo.

Comentó que en la mayoría de los casos, los feminicidios se cometen por familiares directos y, aunque haya antecedentes de violencia, hay veces en las que las fiscalías no actúan con oportunidad.