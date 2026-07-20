Fin de la tregua, si es que la hubo

Hay quien ya veía venir que conforme fuera languideciendo el Mundial las diferencias políticas en México empezarían a tomar nuevos bríos. Y pues resulta que ayer la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, confirmó el pronóstico con un agarrón en redes que se dio contra Luis Felipe Calderón Zavala, después de que el hijo del expresidente criticó a la Presidenta por su decisión de acudir a la final del Mundial en Nueva York. “Por lo visto, se le hace más austero viajar a la final más costosa de la historia, en la ciudad más cara del mundo. No vayan a pensar que en México no fue a ninguno por temor a la rechifla”, publicó. En respuesta, Hernández Mora escribió que “al parecer se hereda la estrechez de mente” y agregó que la mandataria federal no acudió como espectadora, sino como Jefa de Estado y coanfitriona del Mundial. Y le subió una raya a la lumbre de la estufa: “Tu padre es el ser menos querido en México, quizás por eso su abuso de alcohol”. Calderón Zavala no se quedó con las ganas y reviró también fuerte. Así que adiós tregua mundialista, si es que existió.

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