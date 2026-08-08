Golpes de la Marina

Y fue la Marina la que asestó un nuevo golpe al crimen organizado al lograr el aseguramiento de 1.17 toneladas de presunta cocaína. Los hechos ocurrieron en el Pacífico, a poco más de 800 kilómetros de Acapulco, luego de que marinos detectaran una embarcación con tres motores fuera de borda y seis personas a bordo. Como resultado de la inspección se aseguraron 39 bultos con paquetes que contenían la presunta cocaína, la embarcación y 49 bidones con aproximadamente 2,450 litros de combustible. Entre las seis personas que conducían el bote había tres mexicanos y tres ecuatorianos, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Nos hacen ver que han sido recurrentes los aseguramientos de droga en el mar en lo que va del sexenio. Tan sólo en el último mes hubo cuatro: el reportado ayer, uno más en costas de Chiapas y Oaxaca, donde se aseguraron 4.4 toneladas y dos más en esta última entidad de 1.53 y 1.14 toneladas. Ahí los datos.