Delfina Gómez, números a medio camino

Y nos piden no perder de vista que la gobernadora Delfina Gómez está llegando a la mitad de su administración en el Estado de México con una aprobación de 66.8 por ciento, de acuerdo con la medición más reciente de FactoMétrica. Un dato que, nos hacen ver, se ha repetido en los últimos cuatro meses, lo que refleja estabilidad en la percepción ciudadana sobre su gestión. Quienes conocen a detalle el acontecer en la entidad atribuyen lo anterior a la política de obras públicas que aceleró este año y se ha traducido en que haya al menos una en cada municipio. También al Plan Oriente, que ejecuta con el Gobierno federal para atender una región que durante años acumuló rezagos. Otro indicador es la seguridad que ha mejorado en las demarcaciones que mide la ENSU, del Inegi. Entre éstas destaca Nezahualcóyotl, donde la percepción de inseguridad se redujo 25.6 por ciento, en un contexto marcado por el despliegue de operativos y una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Ahí los datos.