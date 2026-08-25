Ya comenzó

Se nos solicita que este martes estemos pendientes del proceso interno de Morena rumbo a 2027, pues el partido guinda comenzará a revelar —y con esto también a descartar—, de manera gradual, los nombres de quienes encabezarán sus estructuras rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en juego. La primera tanda, nos adelantan, corresponde a Aguascalientes, Campeche y Colima. Las encargadas de nombrar a los elegidos serán, desde luego, la dirigente del partido, Ariadna Montiel, y la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández. Lo interesante, nos indican, será conocer la reacción de quienes no resulten favorecidos: ¿aceptarán su destino sin chistar?, ¿acatarán el llamado a cerrar filas con los ganadores? Nos explican que ya previendo que los pleitos no falten, Morena decidió ir liberando los resultados poco a poquito, precisamente para que nadie se atragante y para que los problemas que vayan surgiendo tengan espacio para dirimirse. ¿Lo lograrán? Quedamos atentos.