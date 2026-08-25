La última…y se van

En el último día de actividad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión —porque ahora comenzarán los preparativos para instalar el próximo periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras— destacó la aprobación de dos licencias a legisladores que —aunque ya estaban medio anunciadas— no evitaron la crítica de la opinión pública. La primera tuvo que ver con el diputado del corazón dividido Hugo Eric Flores, quien decidió poner pausa a su curul guinda para irse de lleno a asumir su nueva oportunidad de ser dirigente de su propio partido, el Paz —heredero del PES—, que está estrenando registro nacional —y próximamente presupuesto público—. El otro caso fue el del también diputado Sergio Mayer, quien hace poco renunció —otros dicen que lo renunciaron— a su militancia en Morena por abandonar el barco en momentos clave de la Legislatura, en febrero pasado. Aunque nos señalan que el actor no aclaró las razones por las que oootra vez se separa del cargo —¿será que busque un puesto en el 27?— su nueva solicitud refrescó la polémica en la que se metió por irse a participar a un reality show en Estados Unidos.