¿Oportunismo naranja?

Cuentan que allá en Michoacán ya hubo quien se quejó del apoyo que ha expresado el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, al Movimiento del Sombrero y, muy en particular, a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien ya ha expresado la posibilidad de buscar la candidatura al gobierno de su estado. Dicen que ese respaldo no luce para nada genuino a los ojos del cuñado de Grecia, Juan Manzo. El hermano del edil asesinado, Carlos Manzo, señaló que detrás de la solidaridad de Máynez hay gato encerrado, esto se lo escribió directamente al dirigente naranja: “No es de extrañar el oportunismo político mostrado en días pasados; la muerte de Carlos ha servido para que muchos cercanos —y otros no tanto— hagan con la tragedia un lucrativo negocio, al amparo de la consternación y la desgracia familiar”, le recriminó en una carta. El cuñado de Grecia —con quien, nos recuerdan, no anda del todo bien— acusó a Máynez y a su partido de ser “sólo unos más de la larga lista de personas quienes lo que menos buscan es justicia, sino votos y, en consecuencia, poder y dinero”. Tsss.